Disagi per chi deve percorrere il tratto astigiano dell’autostrada A21 Torino Piacenza.

A causa di un incidente che si è verificato verso le 13.30 nel tratto in uscita di ASTI EST in direzione statale per ASTI-ALBA il traffico viene dirottato per Asti città. Al momento non si conoscono ancora nè la dinamica del sinistro, nè quanti mezzi siano coinvolti.