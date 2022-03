Incidente sul lavoro a Montegrosso d’Asti, i sindacati: “Siamo indignati e sempre più preoccupati”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Feneal UIL Piemonte Area Asti, Filca CISL Alessandria Asti e Fillea Cgil Asti.

Apprendiamo dell’ennesimo infortunio sul lavoro verificatosi oggi 29 marzo 2022 sulla strada provinciale per Montegrosso D’Asti

Come Organizzazioni Sindacali di Categoria, al momento non abbiamo ancora riscontri sulla gravità dell’accaduto.

Siamo indignati e sempre più preoccupati, non possiamo accontentarci di apprendere che dovrebbe essersi scongiurato il peggio, gli infortuni stanno diventando troppo frequenti, siamo irritati nel riscontrare che con la ripresa del settore Edile, grazie al PNRR e i vari BONUS, parallelamente assistiamo a questa escalation, un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo nel settore che è tra i più martoriati in tema di infortuni sul lavoro “una vera piaga sociale”.

Per questo, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea Cgil provinciali, In attesa di comprendere la dinamica dell’accaduto, vista la pericolosità delle lavorazioni che coinvolgono i cantieri edili, soprattutto quelli stradali, invitano tutti a tenere alta l’attenzione sulla sicurezza nell’ambito delle attività, invitano tutti gli organi di vigilanza a collaborare per poter intervenire e diminuire se non azzerare questi incidenti. I lavoratori hanno il diritto di poter uscire per lavorare con la certezza di poter fare ritorno a casa.

Da parte sindacale, si continuerà a vigilare e a segnalare qualsiasi carenza in materia di sicurezza sul lavoro.

FENEAL UIL PIEMONTE

Calogero Palumbo

FILCA ALESSANRIA-ASTI

Castelli Gerlando

FILLEA CGIL ASTI

Conte Paolo