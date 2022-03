Incidente in Corso Savona e diversi incendi: giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti

E’ stata un’intensa giornata di interventi oggi, domenica 13 marzo per i Vigili del fuoco di Asti.

Gli uomini del comando provinciale astigiano sono stati impegnati durante la giornata odierna per lo spegnimento di diversi incendi di sterpaglie che si sono verificati a Portacomaro e a Rocca d’Arazzo. La siccità che perdura da settimane non favorisce lo spegnimento di fuochi controllati e il vento alimenta le fiamme.

In mattinata anche un incendio camino e nel pomeriggio un incidente stradale allo svincolo di corso Savona.