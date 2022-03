Incendio in un’abitazione a Mombaruzzo

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Mombaruzzo per un incendio sviluppatosi, per cause ancora in corso di accertamento, in una casa con deposito di attrezzature meccaniche (scavatore e materiale edile) e legnaia, con un principio di rogo anche all’interno della parte civile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili di Asti, Nizza e Canelli con due autobotti, un’autoscala, due asp e il pickup. L’intervento è durato diverse ore, ora le fiamme sono state spente e rimane sul posto la squadra di Nizza Monferrato per la fase di bonifica. Ingenti i danni alla struttura come si può vedere dalle foto.