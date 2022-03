Incendio in una abitazione a San Marzanotto

Intensa giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti, chiamati a diversi interventi per spegnere incendi.

Dopo essere intervenuti a San Marzanotto in un’area industriale dismessa e lungo la tangenziale di Asti in Corso Alessandria, questa sera gli uomini del comando provinciale di Asti, giunti sul posto con l’autoscala insieme alle autobotti di Nizza Monferrato e Canelli, sono stati nuovamente impegnati a San Marzanotto per un incendio in un’abitazione, partito dal tetto completamente in fiamme al momento del loro arrivo. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell’immobile e a raggiungere il tetto, contenendo le fiamme ed evitando che si propagassero al resto della struttura. Non è ancora stato possibile accertare le cause dell’incendio

Sul posto anche le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai residenti dell’abitazione, che dalle prime informazioni non hanno riportato conseguenze.