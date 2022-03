I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti a Cocconato per l’incendio di una rimessa nei pressi della locale sede della Croce Rossa.

All’interno del fabbricato una vettura e delle bombole di ossigeno terapeutico. Sul posto la locale squadra di vigili volontari e la “prima partenza” del capoluogo. In chiusura le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.