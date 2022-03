Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo, si è verificato un incendio in un deposito di materiale edile a Nizza Monferrato originatosi per cause in fase di accertamento da sterpi e terreno incolto limitrofe.

Le fiamme hanno distrutto catasta di legname e materiale edile depositato all’esterno di un capannone utilizzato da un’impresa edile. I danni sono contenuti. Sul posto i carabinieri di Agliano Terme e i Vigili del Fuoco con le autobotti del distaccamento Canelli