I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti oggi, venerdì 25 marzo, per un incendio in un fienile a Agliano Terme. Non si conoscono ancora le cause che hanno originato il rogo.

Sono intervenute anche le squadre dei volontari di Nizza e di Canelli, insieme al funzionario, sul posto per verificare la struttura. Le fasi di spegnimento sono ancora in corso