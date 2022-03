Incendio a Sessant, in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando di Asti stanno intervenendo dalle 6 di questa mattina, martedì 29 marzo, nella frazione Sessant, località San Grato, per un incendio che si è sviluppato, per causa ancora in corso di accertamento, all’interno di una zona boschiva.

Le fiamme sono contrastate con l’opera di un’aps (autopompa serbatoio, il classico camion dei pompieri) un’autobotte, 2 pick-up con modulo boschivo (fuoristrada con un piccolo serbatoio e lunghi naspi con tubazioni ad alta pressione). Sul posto anche i volontari del servizio AIB.