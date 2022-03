La concessionaria Nissan ERREBI inaugura un nuovo sito ad Alba, in Via per Asti angolo Strada Porini una zona a forte vocazione commerciale a ridosso della città, in direzione Nord.

La nuova sede, edificata dal Gruppo ERREBI nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’aera in cui sorge, copre una superficie di circa 3.000 metri quadri e offre servizi di Vendita e Post Vendita. Impatto positivo anche in termini occupazionali, con 10 nuove assunzioni che vanno a completare un organico totale di 20 dipendenti.

di 29 Galleria fotografica Inaugurazione nuovo showroom Nissan ERREBI ad Alba









La concessionaria si distingue da sempre per la sua idea di mobilità a 360°, che unisce all’ampia gamma di prodotti e servizi Nissan una serie di sevizi accessori, quali ad esempio un ufficio pratiche auto e un servizio di demolizione, per accompagnare il cliente lungo tutta la sua esperienza di mobilità.

In Nissan il cliente è sempre al centro e presso ERREBI può contare anche sul Personal Mobility Manager, una figura professionale innovativa e completa a cui il cliente può rivolgersi per ogni tipo di esigenza, dalla consulenza in fase di acquisto, al supporto per organizzare interventi in officina, allo svolgimento di pratiche amministrative. Con soluzioni rapide, efficaci e personalizzate il Personal Mobility Manager facilita la costruzione di un rapporto di fiducia profondo e duraturo tra cliente e concessionaria.

In occasione dell’apertura del nuovo sito, ERREBI consolida e rilancia il suo impegno sociale sul territorio, mettendo a disposizione del nuovo ospedale Alba–Bra di Verduno una Nissan LEAF in uso gratuito per un anno. Inoltre, per ogni 10 preventivi effettuati presso la nuova sede nei primi tre mesi dall’apertura, la concessionaria donerà un pieno di ricarica per la vettura. Un’iniziativa meritevole a cui contribuisce anche Nissan Italia donando all’ospedale di Verduno ben 1.000 kwh, corrispondenti a circa 6 mesi di ricariche gratuite.

L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta oggi alla presenza del Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia Marco Toro che ha commentato “Con il nuovo sito di ERREBI contiamo di rafforzare la presenza Nissan in un’area per noi molto importante. Stiamo rinnovando l’intera gamma e il 2022 vede il lancio di ben quattro nuovi prodotti elettrificati: Qashqai e-POWER, Ariya, Juke Ibrido e la quarta generazione di X-Trail. Un importante passo avanti nel piano aziendale a lungo termine Nissan Ambition 2030, che prevede entro il 2023 una versione elettrificata per ogni modello e il 100% della gamma elettrificata entro il 2030.”

A condurre l’evento una madrina d’eccezione: Vera Spadini giornalista sportiva e conduttrice televisiva.

Il titolare della concessionaria Stefano Borsello ha dichiarato: “Dal 2019 a oggi Nissan ha lanciato Micra GPL e i nuovi Juke, Qashqai e Townstar il veicolo commerciale leggero. Ora ci aspetta un periodo straordinario con ulteriori quattro nuovi modelli in pochi mesi. Siamo pronti a trasformare queste sfide in successi grazie all’entusiasmo e alla professionalità della nostra squadra e al solito impegno di mettere il cliente sempre al centro.” Borsello ha poi aggiunto: “Anche il Post Vendita sarà un elemento fondamentale per fidelizzare i nostri clienti, grazie al programma Promessa Nissan, un pacchetto di servizi unico nel suo genere.”

Nel territorio di riferimento, il mercato è caratterizzato da un peso dei segmenti B-SUV e C-Cross superiore rispetto alla media, un’ottima opportunità per i nuovi modelli Nissan in arrivo.

NUOVO QASHQAI

La terza generazione di Qashqai è disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, una tecnologia ibrida caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni ridotte, abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o nuovo cambio automatico Xtronic, con sistema di trazione 2WD o 4WD.

Ricca la dotazione tecnologica per il comfort, la sicurezza e la connettività. Nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e nuovo Head-Up display da 10,8’’, il più ampio del segmento, fornisce informazioni sull’itinerario o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore. Nuovo anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9” e nuova interfaccia grafica. Sistema di assistenza alla guida ProPILOT, ora con con Navi-link, regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge tramite una telecamera i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità della vettura, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Dopo l’estate la gamma Qashqai si completerà con l’arrivo della versione e-POWER, il rivoluzionario e moderno propulsore elettrificato inventato e brevettato da Nissan, unico nel panorama automobilistico.

e-POWER è costituito da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia che muove le ruote della vettura e da un motore termico che produce energia elettrica. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. Il sistema tende a massimizzare il tempo in cui il motore termico è spento, tanto che in contesti urbani il suo numero di accensioni è circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale.

e-POWER offre il piacere di guida tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza. Niente ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina. e-POWER è la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Il motore termico, con rapporto di compressione variabile (sistema brevettato Nissan), non è collegato alle ruote della vettura, per cui può funzionare in un range ottimale di numero di giri, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. Il cuore del sistema è proprio il sofisticato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di derivazione Infiniti. In funzione della richiesta di forza motrice, un elaborato sistema di gestione regola automaticamente il rapporto di compressione in un range tra 14:1 (per privilegiare i bassi consumi) e 8:1 (per privilegiare le prestazioni).

ARIYA

Nissan Ariya è il primo crossover coupé 100% elettrico Nissan, caratterizzato da un design moderno ed elegante, avanzati sistemi di assistenza alla guida, e tecnologie innovative di sicurezza e di connettività.

Ariya è la prima vettura dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi realizzata sull’innovativa piattaforma CMF-EV, per la quale Nissan è leader. La configurazione piatta, i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore, le batterie sottili, l’assenza del tunnel centrale e l’unità di condizionamento posta all’estremità anteriore della vettura hanno permesso di ottenere un abitacolo molto spazioso e comodo. Tutto questo unito alla console centrale mobile e alla posizione dei sedili, fanno di Ariya un salotto su quattro ruote.

Ariya è dotato della tecnologia e-4ORCE è il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE offre prestazioni brillanti ed estremo controllo, per affrontare al meglio ogni tipo di tracciato e di superficie. Ottima risposta e controllo in curva, grazie alle ruote con velocità indipendenti. Inoltre, accelerazioni e frenate senza il minimo il beccheggio garantiscono stabilità e comfort a bordo per guidatore e passeggeri.

La gamma prevede tre versioni, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, sia in termini di autonomia che di prestazioni.

Ariya 63 kWh 2WD – autonomia fino a 360 km

Ariya 87 kWh, 2WD – autonomia fino a 500 km

Ariya e-4ORCE 87 kWh, AWD – autonomia fino a 460 km.

La dotazione tecnologica per la sicurezza e l’assistenza alla guida è ai vertici della categoria.

ProPILOT con Navi-link, in grado di adattare la velocità del veicolo in base a un’aggiornata serie di circostanze esterne. Ad esempio, leggendo i segnali stradali e acquisendo dati dal navigatore, il sistema può regolare la velocità nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, oppure nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

ProPILOT Park per parcheggi in automatico, sicuri e precisi.

e-Pedal, che permette di accelerare e frenare usando un solo pedale.

Safety Shield che comprende varie tecnologie di sicurezza, tra cui: Around View Monitor, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia.

Tre modalità di guida, Standard, Sport ed ECO, a cui si aggiunge la modalità Snow per i modelli e-4ORCE.

JUKE IBRIDO

Nissan JUKE, la vettura che ha creato il segmento B-SUV e nel quale si è sempre distinta per il design unico e inconfondibile, amplia la sua gamma con un nuovo propulsore ibrido, in grado di fornire alte prestazioni con consumi ed emissioni ridotti.

JUKE Ibrido parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h, viaggiando fino all’80% del tempo in modalità EV nei contesti urbani. Il cliente può quindi apprezzare il piacere di guida e il feeling tipico di un EV, con accelerazione brillante e progressiva, ed il comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni. JUKE Ibrido offre anche vantaggi di tipo economico, derivanti dai bassi consumi, l’esenzione dal pagamento del bollo (il numero di anni di esenzione varia da regione a regione) e il minore costo per l’assicurazione (da circa il 5% al 10% in meno).

Soprattutto in città, la vettura viaggia per la maggior parte del tempo in elettrico e i consumi si riducono del 40% nel ciclo urbano e del 20% in quello combinato (in attesa di omologazione).

Le prestazioni crescono del 25% grazie al motore termico Nissan di nuova generazione appositamente sviluppato per propulsore ibrido, che eroga una potenza 94 CV e una coppia 148 Nm, e al motore elettrico Nissan con potenza di 49 CV e coppia di 205 Nm. I due motori, sviluppati esclusivamente da Nissan, sono collegati alle ruote della vettura tramite un innovativo e raffinato cambio multi-mode.

L’innovativo cambio multi-mode presente su JUKE Ibrido ha in tutto 6 marce, 2 per il motore elettrico e 4 per il termico. Nell’accoppiamento con il motore termico non ci sono né frizione e né sincronizzatori. Un secondo motore elettrico, molto più piccolo di quello di trazione, assolve a varie funzioni, tra le quali quella di starter e di sincronizzatore per il motore termico. Il cambio multi-mode garantisce una guida fluida, reattiva e un’accelerazione lineare che rende la vettura estremante piacevole.

L’e-Pedal permette al guidatore di accelerare e frenare con un solo pedale. In fase di rilascio, e-Pedal rallenta la vettura fino a circa 5 km/h, utile in fase di manovra e parcheggio. La funzione e-Pedal si attiva con un pulsante della console centrale.

Inoltre, è possibile selezionare 3 modalità di guida: Eco, Normal o Sport. Il sistema regola di conseguenza: rigidità dello sterzo, impianto di climatizzazione, risposta dell’acceleratore, frenata rigenerativa e stato di carica della batteria.

PROMESSA NISSAN

Promessa Nissan è un programma di servizi di assistenza unico nel suo genere, giunto al suo sesto anno di vita, che prevede: vettura di cortesia gratuita, fornita per qualsiasi tipo di intervento, sia di riparazione che di manutenzione (tagliando) e anche al di fuori del periodo di garanzia; assistenza stradale gratuita 24h su 24h e 365 giorni all’anno, anche al di fuori del periodo di garanzia e non importa l’età della vettura; checkup up gratuito sempre, un’opportunità per identificare l’eventuale necessità di interventi di ripristino o prevenzione, per mantenere la vettura efficiente e sicura; miglior rapporto qualità prezzo, per cui ogni Concessionaria Nissan è disponibile ad applicare il preventivo offerto da un’altra qualsiasi officina nel raggio di 5 Km, a patto che questa utilizzi ricambi originali Nissan.