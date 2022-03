Questa mattina, domenica 27 marzo, è stata inaugurata a San Damiano d’Asti una celebrazione sentitissima e molto amata dalla cittadinanza: la Fiera Storica di San Giuseppe, la fiera più antica del Piemonte. È dal 1597 infatti che la città festeggia la Fiera di San Giuseppe, che porta i suoi visitatori alla corte del vino Barbera.

Accolti dal sindaco Davide Migliasso e dagli altri componenti della giunta e del consiglio comunale, sono intervenuti al taglio del nastro l’onorevole Andrea Giaccone, l’assessore regionale Marco Protopapa e diversi sindaci dei comuni limitrofi dell’Astigiano, del Cuneese e del Torinese.

di 15 Galleria fotografica Fiera San Giuseppe 2022 San Damiano d'Asti









Sono oltre trecento bancarelle di prodotti tipici che animano il grandioso mercato ambulante, allestito nelle vie del centro storico oggi, domenica 27 marzo, per tutta la giornata e domani mattina, lunedì 28 marzo dalle 8. La Fiera trasforma dunque San Damiano in una vetrina per le eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio, e si allarga con un’esposizione di macchine agricole (domenica 27 e lunedì 28 in piazza 1275/piazza Giovanni XXIII) e con una mostra mercato di piccoli animali.

Ma se la Fiera di San Giuseppe è dedicata alla corte del vino Barbera è perché il territorio esprime così la sua massima espressione: per questo per l’intera giornata di oggi, domenica la festa sarà animata da degustazioni di vini del territorio e assaggi di prodotti tipici a cura dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri e dell’Associazione Produttori Sandamianesi.

Inoltre, come ogni anno, alla corte del vino Barbera arriva anche ospite un prodotto di una zona del vicinato di San Damiano: per l’edizione 2022 è stata scelta la Robiola di Cocconato, uno straordinario formaggio a pasta molle, che diventa cremosa nel cuore. Di antica tradizione sulle tavole dei contadini, pare sia stato inventato dalle donne del Paese, che volevano realizzare una specialità per i pasti quotidiani. Un prodotto perfetto per essere abbinato al Barbera nelle degustazioni organizzate durante la Fiera.