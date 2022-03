“In scena con e senza maschera”: dall’Unicef Asti un laboratorio teatrale per ragazzi desiderosi di rimettersi in pista

Lockdown, DAD, restrizioni ai contatti personali ed uso delle mascherine hanno avuto un pesante impatto su preadolescenti ed adolescenti ed i genitori lo sanno bene. In un periodo della vita in cui i ragazzi avrebbero bisogno di sperimentarsi nella relazione per acquisire un proprio ruolo sociale e i luoghi di aggregazione, scuola compresa, avrebbero dovuto essere la palestra dove esercitarsi nell’incontro con l’altro, è stato chiesto loro di sospendere questa fase evolutiva.

L’esito è stato fatale: i reports raccontano che si è registrato un aumento impressionante di dispersione scolastica, dipendenza dal web, rabbia che si traduce in aggressività verso i famigliari e verso sé stessi, depressione e disturbi alimentari. Il disinvestimento emotivo è stato tale che ora questi ragazzi faticano a “riaccendere” il desiderio di uscire per incontrare i coetanei, che fanno persino paura. Si sentono inadeguati, hanno il timore ad esporsi, angosciati da un possibile rifiuto. L’unico dialogo possibile sembra essere quello che ruota attorno a quanto offre Internet ed il confronto sembra attuabile solo nella condivisione di filmati e videogiochi.

Il comitato provinciale UNICEF di Asti non poteva stare fermo a guardare passivamente e così ha pensato di proporre ai giovani astigiani un laboratorio dove l’apprendimento giocoso di tecniche teatrali può diventare veicolo di interazione e scambio con i pari attraverso un contenitore, quello del corso, che permette di confrontarsi senza dover parlare di sé direttamente, quanto piuttosto rappresentare le emozioni in scena. Ed ecco il perché del titolo di questo corso, volutamente breve per non diventare un ulteriore impegno in una quotidianità già così richiedente “In scena, con e senza maschera.”

Dieci incontri di un’ora e mezza ciascuno rivolti a gruppi di una decina di ragazzi divisi in almeno tre fasce di età, 12-14, 14-16 e 16-18 anni da svolgersi in giorni e ed orari differenti, con l’intento di offrire andare incontro quanto più possibile alle esigenze derivanti dagli incastri con altre attività, ma anche a quella di non avere l’imbarazzo di incrociarsi con amici e conoscenti a cui non si ha piacere mostrarsi. Proprio per evitare il disagio dell’esibizione pubblica, non è previsto alcuno spettacolo finale e non sono richiesti talenti di alcun tipo. Se durante gli incontri qualche ragazzo dovesse scoprire di avere il desiderio di tradurre questa esperienza in un’attività teatrale più concreta che sfoci in uno spettacolo, si provvederà al termine del percorso a creare un gruppo di persone con questa intenzione, ma l’obiettivo principale rimane quello di far arrivare questi ragazzi a proporsi l’un l’altro di frequentarsi anche senza la necessità di un animatore che li guidi.

I corsi verranno attivati non appena si raggiungerà il numero minimo di 8 iscritti, ma non oltre l’inizio di aprile e si svolgeranno presso una delle seguenti sedi, a seconda del numero di iscrizioni pervenute: Teatro della Torretta (presso oratorio Torretta); Circolo Alpini (via XXV Aprile); locali di Chapitombolo (presso il Michelerio).

Il progetto è realizzato con il sostegno del CSVAA ed in collaborazione con: Chapitombolo ASTI di Olivia Ferraris, Alpini sezione provinciale di Asti, Teatro della Torretta, O.I.S., con il patrocinio delle Provincia di Asti e della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti.

Per informazioni dettagliate telefonare al 328.1613248.

08.locandina