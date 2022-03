Il Vangelo di oggi, domenica 20 marzo, terza di quaresima

Terza domenica di Quaresima: Guardare con cura

“Perché il roveto non brucia?” (Es 3,3) “Lascialo ancora quest’anno… vedremo se porterà frutti” (Lc 13,8-9)

(Fonte: itinerario quaresimale diocesi di Fossano)

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 20 marzo 2022.

Antifona

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,

perché libera dal laccio il mio piede.

Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. (Cf. Sal 24,15-16)

Vangelo

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 13,1-9

“In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».”

Parola del Signore.