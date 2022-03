Il sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia, guida ad interim del Consorzio Casalese Rifiuti

Le dimissioni a sorpresa di Daniele Gazzi da presidente del Consorzio Casalese Rifiuti.

“Si procederà sulla strada che è stata concordata a suo tempo. E’ una decisione che è arrivata a sorpresa, non annunciata, non c’erano attriti all’interno del consiglio di amministrazione”. Così Christian Orecchia, sindaco di Moncalvo e vice presidente del Consorzio Casalese Rifiuti commenta le dimissioni pronunciate ‘in diretta’ da Daniele Gazzi. Quest’ultimo le ha annunciate giovedì sera durante l’assemblea del CCR, lasciando tutti sorpresi in quanto né concordate, né previste. E neanche Mario Farè, segretario della Lega di Casale Monferrato (partito al quale appartiene Gazzi) ne sapeva niente.

Adesso, in attesa che venga decisa la sostituzione, il Consorzio verrà guidato ad interim da Orecchia. Gazzi era stato eletto presidente del Consorzio Casalese Rifiuti all’inizio legislatura, succedendo al sindaco di Rosignano Monferrato, Cesare Chiesa. All’epoca dell’elezione era consigliere di maggioranza a Cerrina, attualmente è in minoranza avendo optato nel sostegno ad Anselmo Villata che ha perso le elezioni lo scorso anno, contro la lista di Marco Cornaglia, assessore nella precedente legislatura nell’esecutivo di Aldo Visca.