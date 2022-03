Il poeta astigiano Max Ponte a Torino ospite di Trama

Domani, venerdì 4 marzo alle 21, il poeta Max Ponte di Villanova D’Asti sarà ospite di Trama, in via Mazzini 44D a Torino, un nuovo spazio per i libri e le arti.

Ponte sarà in scena con Andrea Roccioletti, scrittore e performer. L’evento dura 45 minuti e si intitola proprio così, “45 minuti”. “Per me – afferma il poeta – è un momento importante e spontaneo per continuare a fare poesia a voce alta. Questo tipo di eventi, a cui eravamo abituati, deve tornare ad arricchire la proposta culturale di Torino e del Piemonte. La poesia non è, e non deve essere, un intrattenimento volto a celebrare il poeta ma è una via espressiva che può stimolare la coscienza singola e collettiva, il nostro sentire, mettendoci in contatto con il mistero. Una forma di spiritualità laica? Non ho ancora scelto le poesie, alcune saranno quelle già portate in scena, altre quelle dedicate al territorio astigiano nel quale sono calate le mie ultime creazioni e il mio impegno”. L’ingresso è gratuito