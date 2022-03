Il Lions Club Alfieri sempre in prima linea a favore dell’Ucraina

Questa seconda settimana di marzo il Lions Club Asti Alfieri ha organizzato due iniziative a favore dell’Ucraina.

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna è stata attivata una raccolta fondi che in poche ore ha raggiunto la somma di 900 euro, con i quali sono stati acquistati alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia. Grazie alla collaborazione con l’azienda di Autotrasporti Biglia di Asti, i due bancali di prodotti raccolti sono stati trasportati verso i confini dell’Ucraina e qui consegnati direttamente ai campi di accoglienza dei profughi.

Questo fine settimana, inoltre, insieme all’Associazione ODV, sono stati acquistati prodotti farmaceutici e materiale sanitario che è stato prontamente consegnato al SERMIG di Torino, organizzatore della raccolta di carattere sanitario, che si servirà dei canali istituzionali per il trasporto e consegna di quanto raccolto nelle zone interessate.