Il gruppo “I Giovani Astigiani” aderisce alla fiaccolata contro la guerra in Ucraina

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Giovani Astigiani

Il gruppo “I Giovani Astigiani” aderendo all’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo, parteciperà giovedì 3 Marzo alle 18:45 alla fiaccolata contro la guerra in Ucraina, promossa dai sindacati astigiani Cigl, Cisl e Uil.

“Condannando ogni tipo di guerra – dichiarano I Giovani Astigiani – crediamo sia doveroso manifestare il nostro dissenso verso gli atti ostili nei confronti del popolo e del territorio ucraino.

Aderiamo pertanto alla manifestazione per dare un segnale visibile della vicinanza alla tragedia che quel popolo purtroppo sta vivendo.

Confidando che le continue azioni diplomatiche portino alla rapida cessazione dei bombardamenti e, più in generale, degli atti offensivi ci uniamo al popolo ucraino”.