Il grazie della Toponomastica femminile all’ANCI per il sostegno della campagna “8 marzo, 3 donne, 3strade”

Nella ricorrenza dell’8 marzo – Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Presidente di Toponomastica femminile, Maria Pia Ercolini, e la Referente di progetto, Giovanna Cristina Gado, hanno ringraziato ANCI, Presidente Antonio Decaro, per l’ulteriore importante significativo contributo, anche attraverso il proprio sito web, alla Campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”: https://www.anci.it/anci-sostiene-la-campagna-toponomastica-femminile-8-marzo-3-donne-3-strade/

Con la Campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”, Toponomastica femminile rinnova la sua proposta a Comuni e Municipi, di celebrare concretamente la giornata della donna impegnandosi a dedicare le prossime tre aree di circolazione (automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le tre anime del Paese.

Nella lettera della Presidente di Toponomastica femminile, Maria Pia Ercolini, inoltrata dall’ANCI alle amministrazioni comunali, si invitano le Amministrazioni stesse a proseguire l’iniziativa della giornata dell’8 marzo 2022, dando un segnale forte nel riconoscimento del valore delle donne e della loro visibilità, e quindi:

– intitolare le prossime vie, aree verdi, rotonde, sentieri, piste ciclabili etc, a figure femminili, locali o nazionali, al fine di ridurre l’attuale divario nella memoria collettiva;

– far sì che all’interno delle Commissioni toponomastiche deputate alla selezione dei nomi a cui dare pubblico merito, sia paritaria la componente femminile e provenga dai diversi settori della

cultura di genere (Società delle Storiche, delle Letterate, delle Filosofe, delle Scienziate; associazionismo femminile etc.);

– dotare i Comuni di un Regolamento toponomastico che suggerisca criteri di equità;

– favorire un confronto partecipato sulle scelte dei nomi, attivando progetti di ricerca per una cittadinanza attiva e consapevole.