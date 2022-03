Il fenomeno Plastic Free nelle aziende: in Italia arrivano nuove regole anti plastica

Tutti noi sappiamo che il pianeta, ora più che mai, ha bisogno del nostro sostegno. Lo sanno ovviamente anche le istituzioni e le aziende, che da diverso tempo si sono attivate per programmare una politica più green ed ecosostenibile. In tutto questo discorso la plastica gioca un ruolo fondamentale: si tratta infatti di uno dei materiali più pericolosi per l’ambiente, a livello di inquinamento, per via delle grandi difficoltà nella fase di eliminazione. Ora il fenomeno plastic free prende piede anche presso le aziende dello Stivale, insieme alle nuove regole anti plastica, che vedremo proprio oggi.

Alcune aziende plastic plastic free in Italia

Ci sono diverse aziende in Italia che possono considerarsi ecosostenibili, e che hanno scelto consapevolmente di seguire la filosofia del plastic free abolendo l’utilizzo della plastica. Si fa ad esempio riferimento alla nota emittente Sky, che ha appunto deciso di bandire questo materiale da qualsiasi settore della propria attività. Un discorso simile può essere fatto anche per la Imperial Tobacco Italia, che ha scelto di seguire la medesima strada, insieme a NaturaSì, che può essere considerata come la prima vera catena plastic free nella Penisola. Infine, si chiude con Nestlé, un’altra azienda che ha deciso di abolire la plastica usa e getta. Per mantenere al meglio la filosofia aziendale del plastic free, e agire nel pieno rispetto dell’ambiente, alcune imprese ritengano sia fondamentale sostituire la plastica, come ad esempio quella presente nelle bottigliette d’acqua, con delle borracce borracce ecosostenibili realizzate tramite materiali green. Queste ultime sono ormai facilmente reperibili anche online, su siti come https://www.axonprofil.it/borracce, dove trovare diversi modelli realizzati in vetro, in alluminio o in metallo, da scegliere in base alle preferenze del team di lavoro.

Produzione di plastica e nuove regole: una panoramica

Le ultime scelte delle aziende ecosostenibili, vanno di pari passo alla decisione presa a gennaio 2022 in Italia relativa all’abolizione della produzione e della vendita di oggetti in plastica monouso, come nel caso dei bicchieri e dei piatti, insieme alle cannucce e alle posate usa e getta, al fine di ridurre i loro impatti. Va però detto che viene comunque consentita la vendita delle giacenze prodotte prima del 14 gennaio, per consentire appunto lo smaltimento delle scorte. Esaurite queste ultime, nessun punto vendita avrà più la possibilità di proporre questa specifica tipologia di prodotti, per legge. Purtroppo però il problema è ben più radicato, e serve un’azione a livello globale per poterlo estirpare. Basti pensare al fatto che ad oggi la metà dell’inquinamento causato dalla plastica monouso avviene per colpa di 20 multinazionali, da sole responsabili di un danno ambientale molto esteso. Di conseguenza, è chiaro che servono regole molto più ferree e una presa di coscienza da parte degli attori chiamati in causa, per poter combattere questa grande piaga.