Il duo astigiano TEETO live questo sabato al Palco 19

Il Palco 19 si prepara ad accogliere centinaia di giovani per un nuovo sabato di festa.

Dopo due anni di pandemia l’associazione culturale Cubo Events è tornata ad organizzare eventi dando spazio a numerosi artisti emergenti del territorio.

E’ il caso di Teeto, un progetto completamente Astigiano, innovativo, di respiro decisamente internazionale, di un gruppo di ventenni (già molto conosciuti dal target studentesco astigiano), che risorgono dopo la pandemia.

Il duo, formato da Tito Gallero (Batterista) e Matteo Dapavo (Dj), proporrà un concerto live di Batteria + Dj su Mashup degli ultimi successi. Già noti al pubblico per le serate nei Club Piemontesi (sempre soldout) e per le collaborazioni con vari artisti il progetto TEETO nasce artisticamente nel 2019 con la partecipazione alla prima serata in apertura al concerto del rapper romano IL TRE.

Per l’occasione, questo sabato sarà presente sul palco Lux Gallero alle chitarre/tastiere, come ospite speciale dello show.