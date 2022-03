Il Consorzio Barbera d’Asti a Berlino e Amburgo con il progetto E4quality

Proseguono gli appuntamenti esteri nell’ambito dell’ambizioso e innovativo progetto E4Quality, sostenuto dall’Unione Europea e ideato dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che vedrà le cantine del territorio protagoniste di eventi di promozione nella capitale tedesca di Berlino e nel ricco mercato di una città portuale e strategica per l’Europa come Amburgo. Scopo del progetto è promuovere in mercati chiave europei la conoscenza e la cultura dei grandi vini autoctoni del Monferrato, dalla Barbera d’Asti al Ruchè di Castagnole Monferrato e dei grandi formaggi piemontesi, come il Castelmagno e la Toma Piemontese, incentivando la creazione di nuovi network e opportunità di relazione per i produttori del territorio.

La prima tappa dell’anno 2022 è prevista il prossimo 12 e 13 marzo a Berlino e il 14 Marzo ad Amburgo, un mercato da sempre strategico per i produttori piemontesi che necessita di attività di promozione dopo la parentesi pandemica.

Dice Filippo Mobrici, presidente del Consorzio di tutela della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato: “La partecipazione del nostro Consorzio – ricordo che rappresenta circa 400 aziende e tutela un patrimonio di 13 doc e docg, con 11500 ettari vitati e 65 milioni di bottiglie prodotte nell’ultimo anno – all’evento di Amburgo e Berlino ha un significato che va oltre al semplice aspetto promozionale. Nel momento in cui si sta faticosamente uscendo dal lungo tunnel della pandemia e mentre sull’Europa e sul mondo soffiano inquietanti venti di guerra, siamo consapevoli che la nostra presenza e la nostra partecipazione a degustazioni, convegni, masterclass dedicati al vino e ai nostri vini, voglia e possa essere anche un contributo a quel ritorno alla cosiddetta “normalità” che tutti auspichiamo. Sul piano strettamente commerciale sarà l’occasione per presentare i prodotti dell’ultima straordinaria vendemmia delle aziende consortili, che ha consentito di produrre vini destinati ad entrare nel novero delle grandi annate e che i wine lovers di Amburgo e Berlino potranno degustare in anteprima”.

L’evento avrà inizio sabato 12 marzo con una cena di benvenuto presso il ristorante Facciola – Forster Str. 5, 10999 Berlin, con una selezione di professionisti locali, dove saranno presenti i vini e i formaggi piemontesi.

Domenica 13 marzo alle 12 presso la location Bar café Aedes – Christinenstraße 18, 10119 Berlin – locale storico del complesso architettonico Aedes Forum, fondato nel 1980 come la prima galleria di architettura privata in Europa – si proseguirà con una tavola rotonda e le degustazioni guidate di presentazione del territorio del Monferrato e delle cantine aderenti al progetto davanti a una platea selezionata di distributori, buyer, importatori, professionisti, sommelier, ristoratori della capitale che potranno confrontarsi con i produttori sulle prospettive per il vino italiano sul mercato tedesco di Berlino.

A guidare le masterclass sarà Umberto Galli Zugaro, presidente della Europäische Sommelier Schule e profondo conoscitore del vino italiano. Al termine delle degustazioni si terrà presso la location un pranzo conviviale per gli ospiti, in cui verranno presentati gli innovativi video in tecnologia immersiva 3D Oculos dedicati al Monferrato, realizzati dal video maker e scenografo torinese Lucio Diana.

Alle 14, poi, avrà inizio il walk around tasting, dedicato come vuole il Progetto E4Quality ai professionisti e ad alcuni “wine and food lovers” selezionati tra i più prestigiosi e influenti. In questo momento aperto al pubblico gli invitati potranno degustare i vini e i formaggi piemontesi e confrontarsi direttamente con i produttori presenti, per approfondire la conoscenza della Barbera d’Asti, del Ruchè, del Castelmagno e della Toma piemontese.

I prodotti saranno presenti anche durante la cena conclusiva della giornata, che ospiterà professionisti selezionati del vino e dei ristoranti della città, e che sarà a cura di Gerardo Savaia e Stefano Savoca.

Lunedì 14 marzo, durante la mattinata sono previsti una serie di incontri tra importatori e produttori, allo scopo di creare un confronto volto a delineare nuove prospettive commerciali per i vini del Monferrato e per i formaggi DOP piemontesi sul mercato tedesco.

Nel pomeriggio, alle 17,30, l’evento si sposta ad Amburgo con una tavola rotonda presso il ristorante Porto Nuovo situato nell’area portuale della città, alla quale, sull’esempio berlinese, parteciperanno importanti distributori e importatori della ricca città portuale.

Durante la cena che conclude la giornata, saranno nuovamente protagonisti la Barbera d’Asti, il Ruchè, il Castelmagno e la Toma Piemontese, davanti a una platea selezionata di professionisti del settore e giornalisti che potranno degustare i prestigiosi vini del Monferrato e i formaggi DOP piemontesi.

Un’agenda importante, che vede partecipi le diverse realtà professionali di due città chiave del mercato tedesco assieme a numerosi esperti. Un’occasione unica ed irripetibile per gettare le basi di future cooperazioni e altri eventi dedicati al settore in Germania.