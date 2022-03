Il Consiglio del Palio vota alcune modifiche al regolamento: limite al numero di ricandidature per il Capitano

Il Consiglio del Palio, riunitosi nei giorni scorsi per via telematica, ha votato alcune importanti novità modificando alcune parti del Regolamento del Palio e portando così a termine una discussione iniziata già qualche anno fa e poi interrotta a causa della sospensione dovuta al Covid.

Tre gli elementi sostanziali di novità che saranno in vigore già dall’edizione 2022 della corsa.

Il primo mette un tetto al numero di riconferme per il Capitano del Palio, finora illimitate. Con il nuovo regolamento, il supremo arbitro della Festa potrà essere eletto solamente per cinque anni consecutivi, oppure non più di cinque volte in un arco temporale di sette anni. Anche il sindaco avrà più potere nei meccanismi di nomina: fino ad ora le candidature erano libere, mentre da oggi in poi sarà il sindaco ad indicare annualmente una terna di candidati tra cui scegliere il Capitano del Palio (terna in cui, nel caso volesse ricandidarsi, sarà inserito obbligatoriamente anche il Capitano del Palio in carica).

Anche per quanto riguarda la giustizia paliesca, il sindaco avrà l’ultima parola sulle eventuali decisioni del Capitano. Infatti “in caso di prove emerse esclusivamente in data posteriore alle decisioni definitive degli organi indicate negli articoli 35 e 36 o in caso di decisione definitiva degli organi di giustizia ordinaria concernente il soggetto cui è stata comminata una sanzione disciplinare paliesca” il primo cittadino potrà emanare un’ordinanza che varrà come giudizio definitivo.

E’ stato poi confermata l’obbligatorietà da parte di rioni, borghi e comuni a partecipare agli eventi collaterali del Palio pena l’esclusione dalla corsa e il sorteggio delle batterie non più nei box durante il corteo storico prima della corsa ma al giovedì sera, in occasione della presentazione ufficiale dei fantini al balcone del Municipio.