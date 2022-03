Il Comune di San Damiano avvia i lavori di messa in sicurezza di due corsi d’acqua sul territorio

Nonostante la siccità di questi mesi, i corsi d’acqua del nostro territorio rimangono sempre una costante fonte di pericolo in caso di prolungati periodi di maltempo. Per questi motivo l’ amministrazione comunale di San Damiano si sta adoperando per mettere in sicurezza due torrenti che interessano il territorio comunale e che sono esondati in occasione a due nubifragi estivi dello scorso anno. “Il Rio Maggiore e il Rio Coasso necessitavano di interventi di messa in sicurezza in seguito alla fuoriuscita di acqua dagli argini dopo due forti temporali – spiega il sindaco di San Damiano Davide Migliasso – per questo motivo abbiamo fatto una richiesta per alcuni interventi alla Regione per un totale di 15 mila euro. Arrivati i fondi, abbiamo approntato un progetto tecnico ed economico e un piano esecutivo che prevede l’intervento di ditte specializzate per la messa in sicurezza”.

La sistemazione dei corsi d’acqua interesserà alcuni tra i punti più critici. Uno di questi sarà nei pressi della borgata San Giulio, mentre altri tratti interessarti saranno quelli dove il rio scorre in borgata valle d’Orta e in località Valmellana.

“E’ un primo intervento – conclude il sindaco – aspettiamo lo stanziamento di ulteriori fondi per altri lavori più puntuali e precisi”.

Promozione della legalità

Il Comune di San Damiano ha aderito all’ Osservatorio per la Promozione della cultura della legalità e della protezione dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. Si tratta di un organismo consultivo e un centro studi a sostegno al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico istituito dalla Provincia di Asti.

L’assessore Flavio Torchio sarà il rappresentante dell’Osservatorio per il quadrante di territorio che interessa il Comune di San Damiano.

Accoglienza per l’Ucraina

Anche a San Damiano ci si mobilità per assistere le popolazione ucraina colpita dalla guerra. Diverse le associazioni coinvolte nella raccolta e distribuzione di prodotti alimentari farmaceutici e vestiti in favore dei profughi. Per quanto riguarda l’emergenza abitativa, dieci famiglie sandamianesi hanno messo a disposizione i propri appartamenti, un alloggio è stato offerto dalla Casa di Riposo Pescarmona e la Croce Rossa ha approntato un capannone per la prima accoglienza.

I più piccoli imparano come funziona la macchina comunale

Domani inizieranno gli incontri con alcune classi della scuola materna ed elementare di San Damiano che hanno avviato un progetto di educazione civica. I piccoli si recheranno in municipio per intervistare il sindaco: sarà un modo per apprendere dal vivo come funziona l’amministrazione di un comune.