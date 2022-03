Il comune di Castello d’Annone ringrazia i partecipanti all’iniziativa “Puliamo Insieme”

Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti del Comune di Castello d’annone per tutti i collaboratori che hanno aderito a “Puliamo insieme”.

La lettera agli studenti dell’Istituto Balestreri.

Carissimi Alunni,

l’Amministrazione del Comune di Castello di Annone ringrazia le ragazze ed i ragazzi delle classi 4^ e 5^ elementare dell’Istituto Arturo Balestreri che hanno partecipato con entusiasmo ed impegno alla manifestazione ecologista “Puliamo insieme”.

Ci auguriamo che l’impegno di voi paladini dell’ecologia possa proseguire, anche a scuola attraverso azioni di sensibilizzazione verso le classi dei bambini più piccoli, anche relativamente alla differenziazione dei rifiuti all’interno delle classi.

Un ringraziamento va anche alle maestre Loredana Ferrero e Silvia Zitti e ai Volontari del gruppo di protezione civile comunale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno accompagnato i ragazzi durante la pulizia del paese.

Grazie !

Cordiali saluti

La lettera ai cittadini.

Carissimi cittadini,

la manifestazione “Puliamo Insieme”, promossa dalla Provincia di Asti, nel Comune di Castello di Annone si é sviluppata su più giorni.

L’anteprima martedì e giovedì con le classi quarta e quinta elementare dell’Istituto Arturo Balestreri, accompagnati dalle maestre Loredana Ferrero e Silvia Zitti.

Domenica pomeriggio un nutrito gruppo di volontari, ben 48 tra cui 16 bambini, hanno raccolto circa sette quintali di rifiuti abbandonati.

Molti i bambini coinvolti, dall’asilo, alla scuola elementare, nelle tre giornate 45 piccoli paladini dell’ambiente hanno dato esempio concreto di impegno ecologico.

La manifestazione ecologista é stata anche un’occasione di integrazione, vi hanno infatti partecipato gli ospiti della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, gruppo appartamento Le Rondini e i profughi ospiti della Croce Rossa Italiana.

Oltre a ringraziare tutti i partecipanti si ringraziano i volontari del gruppo comunale di protezione civile e dell’Assocciazione Nazionale Carabinieri.

Appare opportuno sensibilizzare i nostri concittadini a prestare attenzione anche nella differenziazione dei rifiuti solidi urbani poiché, in occasione di controlli periodici della plastica e della carta, si sono riscontrate anomalie importanti sui parametri consentiti, questo deve considerarsi argomento di riflessione in quanto non è solo una questione di senso civico ma anche di esborso economico poiché oltre i limiti vengono applicate maggiorazioni per i costi di smaltimento.

Grazie!

Cordiali saluti.