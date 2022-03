Il Comune di Canelli aderisce alla 2° Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati

La città di Canelli ha aderito all’iniziativa avanzata dall’associazione Cor et Amor “La Giornata Nazionale della gentilezza ai nuovi nati”, proposta all’interno del più ampio progetto “Costruiamo la Gentilezza”, che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche di gentilezza in vari ambiti.

“È un momento importante per l’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nuovi nati. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. Un’occasione di festa per tutti i cittadini, che potranno partecipare, “salutare” i nuovi nati e seguire le buone pratiche di gentilezza” si legge nella nota stampa del comune di Canelli.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, di cui è stata data divulgazione alle scuole di Canelli di ogni ordine e grado, ha come simbolo la chiave, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

La Città di Canelli celebrerà la ricorrenza domenica 20 marzo alle ore 11.00 in Piazza della Repubblica. L’amministrazione avrà il piacere di conoscere i bambini e le loro famiglie e di consegnare, in ricordo della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un attestato di benvenuto e la chiave della gentilezza.

L’amministrazione della Città riconoscendo il pregio dell’iniziativa, ha inoltre deciso di concedere il patrocinio comunale gratuito per il triennio 2022-2024 al Progetto Nazionale Costruiamo la Gentilezza.