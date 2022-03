I TAG Heuer più popolari indossati dai VIP

TAG Heuer è la maison nota in tutto il mondo per i suoi orologi di lusso dall’efficienza e l’affidabilità chirurgica. Stile, eleganza e precisione sono i tratti distintivi di questi veri e propri pezzi da collezione che, ovviamente, spiccano al polso delle persone più influenti e famose di tutto il globo. Scopriamo chi sono.

Naomi Osaka: la tennista più influente al mondo

Naomi Osaka indossa la collezione di orologi TAG Heuer Aquaracer Professional e lo fa con il suo spirito dinamico che la caratterizza da sempre. È la tennista giapponese quattro volte campionessa del Grande Slam ma anche la vincitrice nel 2018 e nel 2020 degli US Open.

Non solo. La sua carriera conta anche due vittorie nel 2019 e nel 2021 agli Australian Open: in poche parole una vera e propria leggenda vivente.

Dalla sua prima performance professionale in campo ai WTA nel 2013 Naomi Osaka è diventata ben presto la stella del tennis amata da ogni parte del mondo. È un’atleta determinata a vincere e questo la rende sicuramente una delle migliori della sua generazione.

Oltre al tennis Naomi Osaka ha una particolare predilezione per la moda e per il design, motivo per cui apprezza le creazioni d’eccezione proprio come il TAG Heuer Aquaracer che spicca al suo polso.

Ryan Gosling: stile da tappeto rosso

Ryan Gosling non necessita di troppe presentazioni, dal momento che parliamo di uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni. Dal suo debutto in “The Believer” i fan non hanno più potuto fare a meno delle sue interpretazioni, tant’è che il NYT lo descrive come “l’attore più entusiasmante” di questi tempi.

Si caratterizza per un temperamento votato al successo grazie al quale si lancia anche nelle interpretazioni più difficili con serenità e voglia di migliorarsi ogni giorno. Sono questi gli elementi del suo carattere che gli hanno permesso di vincere un Golden Globe come migliore attore e il Vanguard Award per la sua performance in La La Land.

Per tutte queste ragioni al polso di Ryan Gosling è stato spesso avvistato un bellissimo TAG Heuer Carrera, sfoggiato nelle occasioni più mondane al fianco della spigliata e talentuosa moglie Eva Mendes.

Patrick Dempsey: successo e perseveranza

Patrick Dempsey è l’attore hollywoodiano noto per la sua eccezionale interpretazione in Grey’s Anatomy, la serie televisiva che racconta le vicende di alcuni medici di Seattle. Tra questi c’è anche Meredith, figlia di un famoso chirurgo che porta con sé il peso di questa ingombrante eredità.

Oggi Patrick Dempsey è un attore eccellente, un padre, un filantropo e persino un pilota di successo che ha preso parte a numerose gare tra cui la Off-Road Baja 1000. Oggi è lontano dall’adrenalina dei circuiti e ama dedicarsi alla famiglia e alla recitazione, ma seguendo sempre con ammirazione la scena sportiva internazionale. Ciò nonostante il suo spirito brillante e appassionato di velocità si sposa divinamente con la collezione TAG Heuer Carrera Porsche che spicca spesso al suo polso e che, certamente, non passa inosservata.