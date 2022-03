I prossimi appuntamenti del Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese

Resistenza, Fenoglio, videosofia al centro per i nuovi incontri del percorso “Vecchie e nuove R-esistenze:…Ancora riconnessioni_8” promosso da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C di S. Damiano, Museo di Cisterna, Israt, Casa della Resistenza e della Deportazione di Vinchio, Associazione “Franco Casetta” con Fra production spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Sabato 5 marzo ci sarà la 77 a Commemorazione della Battaglia di Cisterna e S. Stefano Roero che si svolgerà alle 9,45 con ritrovo al cippo in Località Caretta, a S. Stefano Roero per proseguire con una camminata sui luoghi della Resistenza fino a Montà (Santuario dei Piloni). Alle 16 (in presenza) Mario Renosio presenterà “Attila, Pepe e gli altri. La lotta partigiana tra il monferrato e le langhe” (ed. Israt). L’autore ne discuterà con Luca Anibaldi.

In occasione delle celebrazioni del Centenario Fenogliano, sabato 12 marzo, alle 16 (in presenza) “Dalla mala ora alla buona ora. L’antropologia delle Langhe in Fenoglio”. Ne discuteranno Piercarlo Grimaldi ed Edoardo Borra.

Giovedi’ 17 marzo alle 18 “Teseo e il Minotauro. Il mito del labirinto”, videosofia con il prof. Alberto Banaudi. Gli incontri sono aperti a tutti, gratuiti e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. Tutti gli incontri in presenza si svolgeranno al Castello di Cisterna d’Asti con obbligo di Green Pass rafforzato e utilizzo della mascherina Ffp2.

Iscrizioni alla pagina www.scuolealmuseo.it/blogdidattica oppure scrivendo a polocittattiva@icsandamiano.it