I FFF tornano in piazza venerdì 25 marzo ad Asti: “Nella nostra città il PM10 è doppio rispetto alle soglie OMS”

Fridays for Future Asti si sta preparando per il prossimo Sciopero Globale per il Clima del 25 marzo 2022. Si terrà alle 10, in Piazza San Secondo.

“Abbiamo bisogno di una vera azione climatica, ed è per questo che torniamo in piazza – ricordano gli organizzatori – inoltre, avvicinandosi le elezioni comunali ad Asti, sarà un momento di informazione sulla situazione ambientale, sulla qualità dell’aria del nostro territorio, che nel rapporto Malaria 2022 di Legambiente (dati Arpa) figura fra le città più inquinate d’Italia, con il valore medio di PM10 del doppio dei valori limite dell’OMS.

Più che mai abbiamo bisogno che chi ci rappresenterà abbia un programma strutturato e preciso per questa emergenza, per la quale la Pianura Padana è la zona europea con più vittime, secondo uno studio pubblicato sul The Lancet Planetary Health dal Barcelona Institute for Global Health (IS Global), in collaborazione con i ricercatori del Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) e dell’Università di Utrecht. Questa volta, scenderemo nelle piazze non solo per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi basati sulla cura della comunità che mettano al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro.

I valori che esprimeremo nella nostra manifestazione saranno non violenti; esprimiamo solidarietà ai nostri coetanei e amici di Fridays for Future Ucraina e di Fridays for Future Russia, i quali ogni giorno subiscono la censura, ma anche verso tutte le vittime degli altri conflitti armati, ancora in corso“.

Per maggiori informazioni sugli scioperi globali:

https://www.instagram.com/fridaysforfutureasti/

https://www.facebook.com/fridaysforfutureasti