I corsi di accompagnamento al parto riprendono in presenza ad Asti e a Nizza

Dopo due anni di interruzione, ripartono in presenza i corsi di accompagnamento alla nascita per le future mamme. Gli incontri inizieranno dal 1° aprile all’Ospedale Cardinal Massaia e nei Consultori di Asti e Nizza Monferrato.

I corsi sono tenuti da un team di ostetriche dell’Asl AT, ognuna delle quali condurrà gli incontri con lo stesso gruppo di 5-10 donne, per garantire continuità e costituire per le gestanti una figura di riferimento lungo il percorso della gravidanza e anche nelle fasi immediatamente successive. Le lezioni previste sono in tutto sette, due delle quali dopo la nascita.

Gli incontri cominceranno a partire dalla 16-19esima settimana di gravidanza e proseguiranno con cadenza mensile. L’obiettivo del percorso di accompagnamento è innanzitutto supportare le future mamme in tutti i momenti connessi al periodo della gravidanza e della nascita: fornendo informazioni utili, aiutando a ridurre l’ansia e le paure del parto, insegnando a collaborare con il proprio corpo anche attraverso esercizi pratici, creando uno spazio di condivisione e solidarietà, favorendo la conoscenza dei servizi offerti dal territorio e dal punto nascita, promuovendo l’allattamento fisiologico.

Si tratta dei primi corsi in presenza da marzo 2020, inizio dell’emergenza Covid: in questi due anni gli incontri sono comunque proseguiti, ma a distanza, attraverso la modalità on line.

Per partecipare ai corsi è possibile prenotarsi presso:

– la segreteria di Ostetricia dell’Ospedale di Asti – 3° piano (dal lunedì al venerdì ore 8,30-15)

– il Consultorio di Asti (tel. 0141 482081 o di persona dal lunedì al venerdì ore 8,30-15)

– il Consultorio di Nizza (tel. 0141 483441 o di persona dal lunedì al venerdì ore 8,30-15)