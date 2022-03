I consigli del Gianca: cosa seminare in questo periodo?

Eccoci giunti al consueto appuntamento con la rubrica “I consigli del Gianca”, dedicata a chi ama prendersi cura dell’orto e del giardino.

Dobbiamo fare i conti con temperature mattutine ancora rigide ed il sole che riscalda durante la giornata. Con queste condizioni è fondamentale non sbagliare in questo periodo per preparare nel modo giusto la terra che ospiterà le sementi, scegliendo i prodotti giusti e facendo le giuste “operazioni”.

Giancarlo Bona si mette a disposizione per dispensare preziosi consigli ai lettori ATNews, attraverso questa rubrica, venendo in aiuto ad hobbisti di orto e giardino, con preziose pillole di saggezza ed un’esperienza di oltre 50 anni di studi e di attività sul campo, accompagnata sempre da una grande passione che traspare anche nel suo storico negozio di via Perosi 20 ad Asti.

Anche questo mese abbineremo i consigli per seminare nel modo giusto, per poi raccogliere a suo tempo, alla realizzazione di una ricetta con prodotti di stagione, a cura di Paola Uberti, di Libricette.eu

Vediamo cosa ci consiglia “il Gianca” per affrontare questa fase nel migliore dei modi. Per la semina all’aperto in piena terra bisogna aspettare che le temperature siano stabilmente a più di 10 gradi centigradi, al momento è ancora molto elevata l’escursione termica, con temperature sotto lo zero al mattino e venti gradi al pomeriggio.

ORTO

Semine in piena terra (attenti all’escursione termica!)

Si possono seminare bieta da coste, cipolle, patate, lattuga, radicchio da taglio e lo spinacio.

In semenzaio

Cavolo cappuccio, lattuga a cappuccio, anguria, basilico, cetriolo, melone, peperone, pomodoro e zucchini.

E’ anche ora per il trapianto all’aperto dell’asparago e delle cipolle.

GIARDINO

Si possono iniziare a seminare amarilli ed altre bulbose a fioritura estiva (attenti all’escursione termica!). Quando si saranno stabilizzate le temperature sui 10 gradi si può ampliare la scelta seminando alisso, calendula, malva, astri, bocca di leone, dalie o petunie.

Come preparare il prato per ricevere le sementi?

Bisogna rullare le porzioni sconnesse dal gelo. Dove il prato è molto compatto si consiglia di arieggiare con la bucatrice. Solo dopo si può procedere nella messa a dimora di alberi ed arbusti sempreverdi e a foglia caduca.

Per approfondire e per ogni dubbio e curiosità Giancarlo Bona e il suo staff sono sempre disponibili nel negozio di via Perosi 20, ad Asti, pronti a consigliare i prodotti adatti ad ogni esigenza. E’ attiva anche la consulenza via WhatsApp al numero 0141.214342.

Dopo i consigli, proseguiamo come di consueto con la ricetta con verdure di stagione, per accompagnarvi dalla semina alla tavola, in collaborazione con Libricette.eu

La ricetta che vi proponiamo è Crema di patate con menta e formaggio grana.

Setosa, morbida, confortante e molto saporita, questa crema di patate può essere servita tiepida o fredda. La dolcezza dei tuberi, la sapidità del formaggio grana e la freschezza della menta ne fanno una sorpresa per il palato. Non fatevi ingannare dal suo colore innocente. In questa preparazione si nasconde un’esplosione di sapore!

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 35 minuti

Persone: 4 come piatto unico, 16 come portata da buffet

Ingredienti

600 grammi di patate a pasta gialla (circa 4 patate di medie dimensioni)

2 scalogni medi sbucciati e affettati finemente

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

660 millilitri di acqua calda

100 grammi di formaggio grana con 24 mesi di stagionatura grattugiato con una grattugia a fori larghi

Pepe bianco macinato al momento q.b.

12 grosse foglie di menta fresca ridotte a striscioline sottili

Procedimento

Pelare le patate e tagliarle a cubetti di 1 centimetro di lato.

Mettere lo scalogno in una pentola antiaderente di medie dimensioni, versare l’olio e condire con poco sale.

Cuocere per pochi secondi a fiamma media, quindi versare 50 millilitri di acqua calda.

Coprire e cuocere per 10 minuti o fino a quando lo scalogno è molto morbido.

Aggiungere i cubetti di patata e saltarli a fiamma media per 5 minuti, mescolando spesso.

Versare l’acqua calda rimanente, coprire nuovamente e portare a bollore.

Ridurre il calore e cuocere per 15 minuti (le patate dovranno diventare molto morbide).

Ridurre in purea con un frullatore a immersione.

Lasciare intiepidire, unire il formaggio e mescolare per scioglierlo completamente.

Condire con pepe e sale solo se necessario (il formaggio è già sapido).

Al momento di servire, unire la menta e rimestare brevemente.

Consiglio anti-spreco

Tagliare le bucce delle patate a piccoli pezzi e friggerle in olio di arachidi a 175°C.

Scolare con un mestolo forato, asciugare su carta da cucina e salare.

Ecco pronto una deliziosa e “responsabile” alternativa alle chips tradizionali.

L’olio utilizzato per friggere non deve essere smaltito versandolo negli scarichi domestici o con altri metodi che non prevedano di coinvolgere operatori designati. Deve essere filtrato, versato all’interno di un apposito contenitore e consegnato in un centro di raccolta deputato, come le isole ecologiche. Per qualsiasi informazione al riguardo è utile rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Questa ricetta è…

Vegetariana

Senza glutine

Senza lattosio