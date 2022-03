I bambini della Primaria di Castagnole Lanze vincitori del concorso “Scatta il tuo Natale”

La Scuola Primaria di Castagnole delle Lanze “M. Bogliaccini Aprà” è risultata vincitrice del Concorso “Scatta il tuo Natale”, iniziativa ideata e promossa dalla Regione Piemonte.

Le bambine e i bambini di tutte le classi della Scuola Primaria hanno realizzato un presepe, con l’aiuto e il supporto delle famiglie, utilizzando svariati materiali, principalmente di riciclo. Il Presepe è stato esposto nel centro storico di Castagnole delle Lanze all’interno del circuito “Il borgo dei Presepi”, ormai consolidata iniziativa che vede per l’intero periodo natalizio le vie del centro storico accendersi di luci e animarsi della magia del Natale.

I bambini, come premio, avranno la possibilità di recarsi in visita al Planetario di Torino, assistere ad uno spettacolo loro dedicato e partecipare ad attività di laboratorio.

L’amministrazione Comunale di Castagnole delle Lanze ringrazia vivamente tutti gli alunni della Scuola Primaria M. Bogliaccini Aprà, le insegnanti, il Dirigente Scolastico e le famiglie per aver accolto l’invito a partecipare all’iniziativa “Il Borgo dei Presepi” e al Concorso “Scatta il tuo Natale”.