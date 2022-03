Giornata di addestramento di montaggio tende pneumatiche per il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Asti

Appena terminata la consegna dei tamponi e DPI a tutte le case di riposo della provincia di Asti così come ormai è consuetudine da inizio dell’emergenza coronavirus i volontari del coordinamento territoriale di protezione civile di Asti per essere “sempre pronti ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno” nella giornata di ieri, sabato 12 marzo, grazie alla disponibilità di alcuni formatori hanno effettuato una giornata di addestramento con oggetto “montaggio tende pneumatiche”.

In particolare sono stati coinvolti i nuovi volontari che da poco si sono iscritti ed hanno già frequentato il primo corso base necessario per partecipare ad alcune delle attività nel campo della protezione civile . Altri volontari invece si sono dedicati alla manutenzione dei mezzi e alla pulizia della sede.

Il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Asti ricorda a chi vuole avvicinarsi al mondo del volontariato in ambito di protezione civile può ottenere tutte le informazioni necessarie presso la sede in corso Palestro 24 Asti nei giorni martedì/giovedì (pomeriggio) il sabato (mattino).