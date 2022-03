Gadget personalizzati per la scrittura e il disegno: le matite personalizzate e altre soluzioni

In occasione di eventi come le fiere e i convegni, o semplicemente per promuovere un’attività che fornisce articoli di cancelleria, un’ottima idea consiste nei gadget personalizzati per il disegno e per la scrittura. Stiamo parlando, ad esempio, delle matite personalizzate con logo sulla superficie, dei pastelli, delle penne e così via.

Tutti questi strumenti possono essere donati ai clienti e ai dipendenti di un’azienda, in modo da fare un regalo al pubblico e al tempo stesso accrescere la fama del brand. In più, tieni presente che simili omaggi sono perfetti non solo per gli adulti ma anche per i bambini: questi ultimi, spesso, amano disegnare e colorare.

Ti suggeriamo di visitare il sito di Gadget365 per scoprire la vasta gamma di gadget personalizzabili per scrivere e disegnare. Potresti anche predisporre una pratica confezione, come un contenitore per pastelli colorati, su cui farai stampare il simbolo del tuo business. Le soluzioni per supportare un’efficace strategia di marketing con i gadget personalizzati sono tante.

Matite personalizzate

Per cominciare, poniamo il nostro focus sulle matite personalizzate. La matita è un oggetto utile in numerose situazioni: può essere adoperata sia per disegnare sia per scrivere, per delineare bozze e progetti, per stilare degli elenchi in cui bisogna fare delle cancellature…

Le matite da personalizzare con un logo (o con un altro elemento grafico) si differenziano in base a fattori come:

lo spessore del tratto;

la tonalità del rivestimento esterno;

la presenza, o meno, di un gommino a un’estremità.

L’ultima caratteristica è molto apprezzata, perché consente di unire due prodotti di cancelleria in uno – la matita e la gomma, appunto. Sarà molto facile segnare delle note durante una conferenza, nel corso di una fiera, così come in ufficio o a casa.

Sono disponibili, poi, matite personalizzate con corpo colorato e altre più “naturali”, nelle sfumature del legno. Anche la matita può diventare un accessorio ecosostenibile, del tutto adatto alla diffusione di una filosofia professionale green.

Pastelli personalizzati

Oltre alle matite personalizzate, un altro must sono i pastelli. Nella maggioranza dei casi si abbinano almeno 5 o 6 pastelli di gradazioni diverse, in cui non mancano le tinte standard come il rosso, il blu, il verde e il giallo.

I pastelli personalizzati possono essere regalati insieme a un astuccio o ad un portapenne, a sua volta adornato con logo. Un’altra opzione è una custodia ad hoc, per esempio un sacchetto di stoffa, un contenitore cilindrico con coperchio, oppure una scatolina di cartone.

Un omaggio di questo tipo è ideale per destinatari adulti, clienti e membri del team aziendale, e anche per i più giovani. Ancora meglio se, insieme, offri un gadget da colorare (un disegno, un piccolo album ecc).

Penne personalizzate

Nel nostro discorso sui gadget personalizzati per disegnare e scrivere, una menzione speciale va alle penne. Queste sono un evergreen per fiere, congressi e altri eventi, ma in generale vanno bene per qualunque circostanza – essendo versatili e sempre utili.

In questa categoria hai soltanto l’imbarazzo della scelta: si va dalle penne ecologiche, proprio come le matite, alle penne di metallo. Queste sono molto eleganti e raffinate, un bellissimo dono anche per un target esigente. Il logo della tua impresa può essere riportato sulla penna stessa, o sulla confezione.

Ci sono le penne di plastica, indicate per varie fasce di età, molto spesso con meccanismo push. Invece tra i modelli eco-friendly abbiamo quelli in RPET (PET riciclato), in mais biodegradabile, in carta, in bambù e in paglia di grano. Anche le penne ecosostenibili possono essere di grande impatto visivo.

Pennarelli, evidenziatori e gessetti personalizzati

Abbiamo parlato delle matite, dei pastelli e delle penne; tuttavia la nostra rassegna dei migliori gadget per scrivere e disegnare continua con altri strumenti, tra cui i pennarelli. Anche questi sono un eccellente regalo per i figli dei tuoi clienti e dei dipendenti dell’azienda.

I pennarelli si forniscono in contenitori personalizzati con un logo, una scritta, uno slogan o altro. Lo stesso vale per i gessetti, un pensiero originale e diverso dal solito.

Anche gli evidenziatori sono personalizzabili con un dettaglio grafico che rimanda al tuo business: ce ne sono sia di singoli, sia di composti (come il classico evidenziatore “a fiore”, con 5 colori). Hai tutto ciò che ti serve per stupire il tuo pubblico con un gadget unico.

Scopri di più su Gadget365

Per l’acquisto di simili prodotti ti consigliamo uno shop: gadget365.it, autentico punto di riferimento nel settore dei gadget personalizzati per aziende e professionisti. Fare l’ordine è molto semplice, i metodi di pagamento sono sicuri e le spedizioni sono rapide.

Lo staff di Gadget365 elaborerà i tuoi progetti e realizzerà gli articoli più adeguati alla tua vision. Visita il sito per saperne di più: i gadget con logo sono indispensabili per la comunicazione e per la promozione di un brand!