Francesca Ibertis rieletta presidente dell’ANDI di Asti 

Il 22 marzo, si è tenuta l’Assemblea Provinciale dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Sezione di Asti.

Nel Corso dell’Assemblea è stato rinnovato il Consiglio Direttivo Provinciale, e confermata alla presidenza Francesca Ibertis, vicepresidente Alessandro Sabatini, segretaria Simonetta Carzino, segretario sindacale Alberto Castelletta, segretaria culturale Mastio Rosanna , tesoriere Paola Ecclesia. Consiglieri: Davis Cussotto, Rovena Dino, Riccardo Longo, Alessandro Manassero.

Nel corso dell’Assemblea la sezione ha deliberato una donazione di 1000 euro a Emergency e Croce Rossa in soccorso ai profughi Ucraini.

L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani conta 80 iscritti nella provincia di Asti e con i suoi 27.000 soci a livello Nazionale è l’associazione odontoiatrica maggiormente rappresentativa in Europa. Attraverso la sua Fondazione ANDI promuove il progresso , la cultura e la solidarietà per accrescere la salute orale e generale di tutti e, in particolare, di quelle persone che in condizioni di disagio fisico , economico e sociale non riescono a trovare accesso a cure odontoiatriche adeguate.

Si impegna a dar voce e concretezza alla volontà dei dentisti italiani di impegnarsi all’interno e fuori dei propri studi e in diversi campi, quali la promozione della cultura della prevenzione attraverso attività dall’alto valore sociale , l’assistenza medica e odontoiatrica in Italia e nel resto del mondo e il supporto alla ricerca scientifica in campo odontostomatologico.

Prossima iniziativa pubblica sarà L’Oral Cancer Day 2022 che avrà il suo momento clou il 14 maggio , quando i dentisti volontari ANDI eseguiranno visite gratuite di prevenzione della patologia tumorale orale in Piazza Medici nell’ambulatorio mobile messo a disposizione dal CDC di Asti.