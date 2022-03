Focus alimentazione, il 1 aprile nuovo incontro con il nutrizionista Giorgio Calabrese

“Diete e stili di vita squilibrati con focus nel tempo della pandemia; ripercussioni nel medio e lungo termine”, “Alcol. Da quando e come?”, “Alimentazione&Sport” e “Anoressia e Bulimia”. Questi, gli argomenti al centro del prossimo incontro promosso da Coldiretti Asti nell’ambito del ciclo di conferenze di formazione/informazione dal titolo “A tavola con il Nutrizionista Clinico e il Medico Dietologo Giorgio Calabrese”.

L’appuntamento è per venerdì 1 aprile alle ore 9 nella Sala Polivalente del Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Asti in Corso Alessandria 271.

A distanza di 15 giorni, il professor Calabrese tornerà ad offrire una Lectio Magistralis agli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore di Asti, in particolare ai discenti della Curvatura Sperimentale Biomedica. L’incontro verrà altresì seguito in diretta streaming dalle altre classi degli IIS Vittorio Alfieri, Francesco Vercelli e Castigliano.

Gli argomenti trattati sono stati scelti per fornire contenuti e risposte scientifiche ad alcune tra le più comuni problematiche giovanili, affinché si formino conoscenza e consapevolezza tra i giovani stessi.

Al termine della Lectio, per altro valida per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), è previsto un dibattito per rispondere ai dubbi e alle curiosità degli studenti.

“Alla luce di tanto entusiasmo nonché interesse da parte dei giovani coinvolti nel progetto, e grazie alla disponibilità del Prof Calabrese, abbiamo deciso di dedicar loro anche l’ultima data (venerdì 29 aprile) di questo primo ciclo d’incontri dedicato alle diverse declinazioni dell’Alimentazione legata alla Salute – anticipa il Direttore Coldiretti Asti Diego Furia – un ringraziamento va anche ai Dirigenti Scolastici e ai docenti per aver creduto in questa iniziativa, che rappresenta un unicum nell’astigiano, per l’altissima valenza e indiscussa professionalità di Calabrese, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, messa a disposizione della fascia adolescenziale. Una vera e propria anticipazione di quelle che saranno le future lezioni universitarie”.

Gli incontri sono organizzati col patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti.