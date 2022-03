FLP: Stato di Agitazione del Personale dell’Ispettorato del Lavoro, “Non ci fermeremo”

“Non ci fermeremo” dichiarano FP CGIL INL, FP CISL INL, UILPA INL, CONFINTESA INL, CONFSAL UNASA INL, USB INL in un comunicato congiunto pervenuto tramite il Coordinamento Territoriale FLP Alessandria-Asti.

“Non ci fermeremo” dichiarano, in seguito all’intervento della Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero che ha comunicato che non potrà essere effettuato lo sciopero il 4 marzo, “in quanto si svolgerebbe a distanza troppo ravvicinata da un altro sciopero generale dei settori pubblici e privati, indetto in precedenza per la giornata dell’8 marzo. Ci hanno pertanto chiesto di spostarlo al 18 marzo. Non potendo fare diversamente, sposteremo la data dello sciopero come richiesto, pur confermando la manifestazione del 4 marzo. Pertanto, il 4 marzo indiremo assemblea nazionale esterna delle lavoratrici e dei lavoratori. Terremo un presidio davanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via Molise – angolo via Veneto. Contemporaneamente, tutte le organizzazioni sindacali unitariamente sul territorio potranno organizzare presìdi territoriali, a seconda delle situazioni.”

“Il fuoco della mobilitazione nazionale è ormai divampato – si legge nella nota stampa congiunta – oltre sessanta uffici hanno sinora comunicato l’adesione allo stato di agitazione e alla mobilitazione in atto, ognuno scegliendo tra le forme di lotta da noi proposte. Quanto accaduto ha avuto risonanza nazionale sui vari mezzi di comunicazione, dai social alle TV e alla stampa. Anche il Parlamento sta iniziando a discutere se e come affrontare la questione del mancato adeguamento dell’indennità di armonizzazione per INL e ANPAL.

Tutto questo rumore che viene dall’esterno si scontra con il silenzio dell’Amministrazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero del Ministro del lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori hanno il diritto di sapere cosa si sta facendo per tutelarli! Noi non chiederemo ulteriori incontri, dopo averlo già fatto con insistenza in precedenza, prima ancora che il tutto si conclamasse invitando l’Amministrazione a non essere distratta. Per quanto ci riguarda, la mobilitazione va avanti in modo assolutamente unitario e compatto.”