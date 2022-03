Escogitano un “ingegnoso” sistema per superare l’esame per la patente: scoperti e denunciati dai Carabinieri

A volte capita di scoprire qualcuno intento a ricorrere a sotterfugi per superare un esame, ma il sistema escogitato, nei giorni scorsi, da due candidati ad ottenere la patente di guida è davvero ingegnoso.

Tuttavia il comportamento di questi cittadini stranieri non è passato inosservato agli esaminatori della Motorizzazione Civile di Asti, i quali insospettiti dal loro comportamento hanno subito chiamato i Carabinieri. Infatti, le pattuglie intervenute, dopo averli accompagnati in caserma, nel corso delle perquisizioni hanno trovato le fotocamere per trasmettere le immagini delle domande di esame e gli auricolari per ricevere le risposte corrette, il tutto ben occultato sulla loro persona.

I due stranieri, presunti autori dell’illecito, avevano nascosto microcamere sotto il maglione fissandole in modo che da un foro potessero riprendere i testi e si erano dotati di auricolari inseriti tanto a fondo nel padiglione auricolare che, in un caso, è stato necessario accompagnare il presunto truffatore al pronto soccorso per estrarre il dispositivo.

I due candidati sono stati denunciati dai Carabinieri del NORM per truffa ai danni dello Stato, i dispositivi ed i capi di abbigliamento “modificati” sono stati sequestrati, mentre sono in corso accertamenti per individuare i complici che dovevano fornire le risposte corrette.