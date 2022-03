Esasperazione per i continui roghi al Campo nomadi di Via Guerra, Mirko Canicattì: “A rischio l’incolumità dei Vigili del Fuoco di Asti”

Situazione esasperante per i Vigili del Fuoco che sono costantemente impegnati nei roghi al Campo Nomadi di Via Guerra, ad Asti. Mirko Canicattì, Segretario Provinciale del CONAPO, sindacato autonomo dei vigili del fuoco di Asti, ha inviato una lettera al Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per sottolineare i rischi che i vigili del fuoco stessi corrono ogni qualvolta devono intervenire al Campo Nomadi.

“Ogni giorno i roghi riguardano mucchi di immondizia composti da materiali estremamente pericolosi – specifica Canicattì – C’è amianto, ci sono bombole che possono esplodere, c’è di tutto, che mette a rischio l’ambiente ma anche la nostra sicurezza. La situazione è peggiorata negli ultimi due anni ed è diventata insostenibile, per questo scriviamo al Sindaco”.

Di seguito, ecco la lettera inviata al Primo Cittadino.

Sig. Sindaco,

Le scrivo come Segretario Provinciale dell’organizzazione sindacale oggi maggiormente rappresentativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Asti, per segnalarLe la gravissima condizione di degrado in cui si trova il “campo nomadi” di Via Guerra.

Aggiungo anche che Le scrivo con grande preoccupazione e con estrema apprensione poiché la situazione attuale del “campo” è il risultato di anni ed anni di totale abbandono dell’area che, come testimoniato dalla molteplicità di rilievi fotografici e video, è stracolma di enormi cumuli di immondizia che, oramai con una frequenza quotidiana, vedono intervenire il personale VF del Comando di Asti.

Siffatta situazione rappresenta senza dubbio alcuno un concreto e rilevante rischio per l’ambiente, ma ancor di più espone a pericolo l’incolumità degli uomini che, in quanto operatori del soccorso, non possono esentarsi dall’intervenire ogniqualvolta sia necessario.

Auspichiamo un rapido intervento dell’amministrazione comunale che possa porre fine a questa allarmante situazione o, quanto meno arginare nei limiti del normalmente tollerabile i rischi che, con la presente, vogliamo segnalare e di cui, ne siamo convinti, la SV è già ben consapevole.

Distinti saluti.

Segretario Provinciale Asti

CONAPO Sindacato autonomo VV.F.

Mirko Canicattì