Ermal Meta sarà ad Asti Musica il 16 luglio

Svelato per caso sui social il primo nome di Asti Musica 2022: Ermal Meta si esibirà sul palco di piazza Cattedrale sabato 16 luglio.

È lo stesso artista a svelare la notizia comunicando le date del tour estivo.

“Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco” afferma l’artista in un post su Facebook.

Maggiori informazioni per prevendite biglietti saranno fornite nei prossimi giorni.

Fonte foto https://it.depositphotos.com/