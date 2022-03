Emanuela Aureli al Teatro Sociale di Alba con lo spettacolo “Ce la farò anche st(r)avolta”

Sabato 19 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Sociale “G. Busca” ospita la grande attrice comica Emanuela Aureli con lo spettacolo Ce la farò anche st(r)avolta. Sul palco, insieme a lei, il musicista Giandomenico Anellino che la accompagnerà con la sua chitarra, pronto a farle da spalla.

Un vero e proprio One Woman Show, quello dell’Aureli, che la vedrà raccontarsi, cantare, divertirsi e far divertire, intrecciando la sua vita privata a quella lavorativa. Lo spettacolo è un susseguirsi di esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali che mettono in evidenza la bravura di Emanuela e tutta la sua versatilità.

Dopo essere stata ospite “virtuale” del Teatro Sociale “G. Busca” nella rassegna “B-Sogno di Teatro”, nata durante la pandemia e pensata per continuare a mantenere vivo il legame con il pubblico, gli spettatori potranno apprezzarne finalmente dal vivo la verve comica e l’autoironia. Emanuela Aureli infatti porterà in scena un vero e proprio condominio, affollato dei tantissimi personaggi da lei imitati, ricco di discussioni, lamentele, dissapori, ma soprattutto tanto divertimento!

L’iniziativa si inserisce tra gli eventi di “Non solo Marzo” organizzati nella Giornata internazionale della Donna dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alba, dalla Consulta per le Pari Opportunità e dalla Rete Antiviolenza.

I biglietti della stagione 2021/2022 sono in vendita:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it. Nei punti vendita viene applicato il diritto di prevendita e la commissione.

On line sul sito www.ticket.it.

I biglietti possono anche essere prenotati mandando una mail a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it e ritirati al botteghino il giorno dello spettacolo.

I pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: bancomat o sistema di pagamento online della Pubblica Amministrazione-PagoPa (non saranno accettati contanti).