Elezioni, ad Asti si profila un poker per la carica di sindaco

Si profila un poker di candidati alle prossime amministrative che sceglieranno il futuro inquilino di piazza San Secondo.

Al momento sono due i candidati ufficiali: in ordine cronologico Paolo Crivelli, sostenuto da una coalizione di centrosinistra alla quale ha dato il suo supporto in un secondo tempo il Movimento 5 Stelle e la ricandidatura di Maurizio Rasero, sceso in campo pochi giorni dopo il suo avversario durante una diretta su Facebook.

Il medico astigiano sarà appoggiato da sei o sette liste, di cui una civica con il suo nome: alcune di queste sono già state presentate, come quella di Uniti si Può, rappresentato oggi in Consiglio Comunale da Mauro Bosia e Michele Anselmo.

Diverse presentazioni anche in campo avversario: Rasero al momento può contare sul supporto della lista “I giovani Astigiani”, il gruppo consigliare “Maurizio Rasero sindaco” la lista “A.S.T.I.” e quella “Forza Italia- Asti nel Cuore” che vede l’unione del partito azzurro con il movimento civico di Giorgio Galvagno.

Ai due schieramenti mancano ancora le liste dei partiti politici che dovranno formalizzare nelle prossime settimane.

Domani, intanto, si terrà la presentazione della lista civica Adesso Asti che candiderà Salvatore Puglisi, ufficiale dei carabinieri nella riserva.

Chiara Chirio sarà invece la candidata sindaco per la lista Italexit che fa riferimento al senatore Gianluigi Paragone: anche in questo caso la presentazione ufficiale è prevista dopo il 14 di marzo.

A completare il quadro ci sarà con molta probabilità un candidato sindaco che farà riferimento al terzo polo con il contributo di Azione e Italia Viva.

Ancora incertezze sulla data: le due domeniche da cerchiare sul calendario sono domenica 22 o domenica 29 maggio.

