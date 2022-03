Ecco perché i criminali informatici adorano il caos della catena di approvvigionamento

Con la Pandemia Covid-19 e si spera con la sua fine, il ricorso alla digitalizzazione è nettamente aumentato in tutte le realtà della vita quotidiana.

Le aziende e tutte le realtà lavorative, compreso gli uffici delle pubbliche amministrazioni ormai hanno l’onere di pianificare meglio le strategie da adottare per proteggere la sicurezza informatica in collaborazione con i partner e il personale che si occupa delle catene di approvvigionamento.

I rischi più comuni relativi alla catena di approvvigionamento che colpiscono le aziende includono perdite di dati, violazioni della catena di approvvigionamento e attacchi di malware: infatti gli attacchi cibernetici sono diventati sempre più sofisticati e a larga scala – sono dei veri e propri atti mirati contro alcune categorie produttive di un Paese.

Ormai sono moltissime le aziende che stanno trasformando le strutture organizzative delle postazioni di lavoro per aumentare la digitalizzazione dei propri asset con il solito l’obiettivo di aumentare la produttività riducendo i costi: c’è sempre più bisogno di computer e connessioni ad internet piuttosto che di personale manuale.

Tra smart working, lavoro agile, controllo delle macchine e delle catene produttive da postazioni diverse dall’insediamento vero e proprio produttivo sono i cambiamenti che le catene di approvvigionamento stanno subendo: un rischio “intrinseco” al processo della digitalizzazione sono proprio gli attacchi informatici alle supply chain.

Tutte le aziende oggi sono collegate e nessuna, considerato il contesto di digitalizzazione può comportarsi come un elemento distaccato e autonomo del sistema di produttivo economico e mentre un tempo gli attacchi alla supply chain altro non erano che l’interruzione del sistema di approvvigionamento del nemico per metterlo in ginocchio oggi giorno parliamo di attività criminali come gli attacchi ransomware al settore delle spedizioni con l’obiettivo di vendere le credenziali di accesso alla rete di diverse società di spedizione e logistica sul mercato clandestino.

Alla luce di queste osservazioni il primo passo da fare è dotarsi di una VPN che protegge la connessione ad Internet ossia di una rete privata virtuale che metta al riparo la privacy online dei navigatori creando un tunnel cifrato che crittografa i dati, nasconde l’indirizzo IP consentendo tra l’altro di utilizzare gli hotspot wi-fi pubblici in modo sicuro considerato inoltre che, gli hacker hanno molti modi per rubare i nostri dati su hotspot pubblici, ma con una VPN il traffico online è invisibile.

Le agenzie governative, i professionisti del marketing, i fornitori di servizi internet vorrebbero tutti tracciare e raccogliere le informazioni della cronologia di navigazione, i messaggi e altri dati privati: è arrivato il momento di mettersi al sicuro.

Quando si parla di attacchi ransomware si fa riferimento a virus cibernetici che hanno come obiettivo aziende di tutto il mondo, banche, uffici governativi, aziende energetiche e le perdite economiche che ne possono derivare sono ingenti.

Secondo la Casa Bianca nel 2020 sono stati pagati a riscatto circa 400 milioni di dollari per danni da attacco ransomware: non dimentichiamo gli attacchi che hanno colpito realtà importanti come il sistema sanitario inglese con il virus Wannacry e recentemente quello irlandese.

Oltre agli enti pubblici e strutture sanitarie sono finite nel mirino dei criminali informatici punti nevralgici della Colonial Pipeline, una catena di approvvigionamento ed infrastruttura americana che è stata costretta a chiudere ben novemila chilometri di oleodotto, partendo da New York fino al Texas, lasciando per giorni interi tutti i cittadini della costa orientale senza carburante.

Quando si subisce un attacco hacker, bisogna mettere in sicurezza l’intera struttura tecnologica dal più importante dei server al più inutilizzato portatile dimenticato nello stanzino, perché i criminali si lasciano sempre un secondo accesso, detto tecnicamente accesso secondario backdoor che permette loro di avere sempre il controllo dei dispositivi.

foto pixabay.com