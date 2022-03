Eccessi di velocità, con “Speed Marathon” prevista una settimana di intensi controlli della Polizia Stradale

European Roads Policing Network ha programmato nel periodo dal 21 al 27 marzo 2022 l’effettuazione dell’operazione europea congiunta denominata “Speed Marathon”.

ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali europee, nata sotto l’egida dell’Unione Europea e l’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.

La campagna che si svolgerà ha l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali; per l’intera settimana il personale di questa Sezione sarà impiegato in attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità su tutte le arterie di comunicazione, a tale scopo verranno intensificati i servizi mirati, predisponendo ulteriori pattuglie per il controllo della velocità con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche di misurazione.

La campagna riveste particolare importanza perché non vuole essere una pura repressione dei comportamenti illeciti riguardo gli eccessi di velocità, ma uno sviluppo della consapevolezza di un’ottica di prevenzione e sicurezza stradale.