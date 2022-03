Domenica si corre il Rally Team 971: le strade chiuse nell’Astigiano e gli orari

Domenica prossimo, 3 aprile, si corre la gara automobilistica sportiva denominata “48° Rally Team 971” con abbinati il “14° Rally Team 971 Storico” e la gara “2ª Regolarità Sport Team ‘971” organizzata dalla R.T. MOTOREVENT S.S.D. a.r.l di Torino e autorizzata dalla Provincia di Asti.

La Prefettura – UTG di Asti ha disposto, per domenica 3 aprile 2022 la chiusura al traffico delle strade interessate dalle 3 Prove Speciali di seguito elencate:

– P.S. 1- 4 “Albugnano” (km 7.5) in programma domenica 3 aprile 2022:

Comuni interessati per la Provincia di Asti: Berzano San Pietro e Albugnano.

Partenza della P.S. da Berzano San Pietro su Sp. 33 per Albugnano, continua sulla Sp. 74 per Campolungo e prosegue sulla strada comunale per Vallana, poi continua sulla Sp. 78 per Loc. Pianfiorito, dove terminerà la Prova Speciale.

Orari di chiusura al traffico richiesti:

1° passaggio dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle h. 13.30 alle ore 18.30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

– P.S- 2-5 “Moransengo” (km 9.5) in programma domenica 3 aprile 2022 :

Comuni interessati per la provincia di Asti: Tonengo e Moransengo.

Partenza da Tonengo sulla Sp.18/B fino al confine con la Città Metropolitana di Torino, continua in Provincia di Torino sulla Sp. 106 per Cavagnolo, prosegue sulla strada comunale Via San Lorenzo fino a Loc. Santa Fede, continua sulla Sp. 108 fino al confine con la provincia di Asti e prosegue sulla Sp. 18/A fino a Moransengo dove terminerà la Prova Speciale.

Orari di chiusura al traffico richiesti:

1° passaggio dalle h. 8.40 alle h. 13.30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle h. 14.30 fino al transito dell’ultimo concorrente, entro le h. 19.30.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.

– P.S- 3-6 “Robella” (km 11.5) in programma domenica 3 aprile 2022:

Comune interessato per la provincia di Asti: Robella.

Partenza dalla Città Metropolitana di Torino in Comune di Brusasco, Via della Fornace, prosegue su Via Garibaldi fino a Loc. Marcorengo, continua su Sp. 110 fino a Loc. Grisoglio, devia sulla Sp. 113 per Piai fino al confine della Provincia di Asti, per proseguire nel Comune di Robella, percorrendo Via San Marcelliano, prosegue su Sp. 89 e poi su Sp. 21/A per Robella, continua su Via Polo Nord e su Via Romita e, a causa di lavori in corso, la Prova Speciale terminerà sulla Sp. 21/A prima dell’incrocio con Via Radicati.

Orari di chiusura al traffico richiesti:

1° passaggio dalle h. 9.45 alle h. 14.30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle h. 15.30 fino al transito dell’ultimo concorrente, entro le h. 19.30.

La strada sarà aperta al traffico dopo il transito dell’ultimo concorrente tra il primo ed il secondo passaggio.