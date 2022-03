Domenica nell’Astigiano si corre il 5° Rally Vigneti Monferrini: le strade chiuse e gli orari

In occasione della gara automobilistica sportiva denominata “5° Rally Vigneti Monferrini” organizzata dalla VM MOTORTEAM S.s.d.r.l. di Valenza (AL) e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto per sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 la chiusura al traffico delle strade interessate da una prova di vetture da gara denominata “Shakedown” e da n. 3 Prove Speciali.

Di seguito l’elenco delle strade interessate da chiusure e i relativi orari:

SHAKEDOWN (km 2,000) in programma per sabato 19 marzo 2022 – Comune interessato: Canelli – la partenza si colloca su Strada Castellero per proseguire su SP 50 per una lunghezza di km. 2,000;

L’orario di chiusura al traffico richiesto è dalle h. 14.00 alle h. 18.00.

– P.S. 1/4/7 “Asti Secco Arione” (km 7,500): in programma per domenica 20 marzo 2022 – Comune interessati: Canelli e Loazzolo – partenza da Reg. Caffi sulla SP 120, si prosegue per circa km. 2,000 sino al bivio con la SP 42 e si continua sulla stessa sino a Reg.Rocchea, dove è previsto l’arrivo della prova speciale;

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

– 1° passaggio dalle h. 7.30 fino al transito dell’ultima vettura;

– 2° passaggio dalle h. 11.30 fino al transito dell’ultima vettura;

– 3° passaggio dalle h. 15.00 fino al transito dell’ultima vettura.

– P.S- 2/5/8 “San Marzano Oliveto” (km 5,100): in programma per domenica 20 marzo 2022 – Comuni interessati: Canelli e San Marzano Oliveto – partenza da Canelli, Strada Castellero, si prosegue su Sp. 50 Via Monte Oliveto fino a raggiungere il Comune di San Marzano Oliveto, si continua sulla Sp. 50 in direzione Moasca per proseguire fino all’arrivo della prova speciale, posizionato a circa m. 200 dopo l’intersezione con la Sp. 50, in direzione San Marzano Oliveto.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

– 1° passaggio dalle h. 8.00 fino al transito dell’ultima vettura;

– 2° passaggio dalle h. 12.00 fino al transito dell’ultima vettura;

– 3° passaggio dalle h. 15.30 fino al transito dell’ultima vettura.

– P.S- 3/6/9 “Canelli” (km 7,400): in programma per domenica 20 marzo 2022 – Comune interessato: Canelli – partenza da Reg.Secco in direzione Chiesa Madonna della Neve, si prosegue in Reg.Aie fino alla Chiesa di S. Antonio, si svolta a sinistra in Via Comm. Bocchino e si prosegue verso Reg.Santa Libera fino all’arrivo della prova speciale posizionato a circa m. 200 prima della Chiesa di Santa Libera.

L’orario di chiusura al traffico richiesto è:

– 1° passaggio dalle h. 8.30 fino al transito dell’ultima vettura;

– 2° passaggio dalle h. 12.00 fino al transito dell’ultima vettura;

– 3° passaggio dalle h. 15.30 fino al transito dell’ultima vettura.

Si evidenzia che la predetta manifestazione è stata organizzata ed autorizzata dagli Enti preposti secondo le disposizioni emanate da ACI SPORT con l’adozione del Protocollo Generale in vigore per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport.