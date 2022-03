Domenica a Moncalvo in scena Valjean, il musical tratto da “I Miserabili” di Victor Hugo

Continua la stagione teatrale di prosa di Moncalvo con lo spettacolo fuori abbonamento Valjean domenica 27 marzo alle ore 17 al Teatro Civico .

Valjean è tratto da Le Miserables di Victor Hugo, uno spettacolo di Fabrizio Rizzolo e e Fulvio Crivello con Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini, Sebastiano Di Bella, Susi Amerio, Giorgio Menicacci e Jacopo Jack Siccardi.

Libretto e liriche Fabrizio Rizzolo e Fulvio Crivello

Musiche al pianoforte del Maestro Sandro Cuccuini.

Regia di Crivello e Rizzolo. Una produzione ASS 9430.

Jean Valjean, un detenuto condannato ai lavori forzati per aver rubato un pane volendo sfamare la sorella, madre di 7 figli, viene coinvolto in una rissa ed un tentativo di evasione.

Nonostante abbia la possibilità di fuggire, Valjean decide invece di aiutare un secondino in pericolo, salvandogli così la vita e rinunciando alla fuga. La Commissione disciplinare gli concede per questo motivo la grazia che gli permette di essere finalmente libero dopo tanti anni. Javert, capo del carcere di Tolone, gli comunica tuttavia che non sarà mai un uomo libero, perché chi è stato un forzato non si libera mai realmente delle catene e rimane un numero: il prigioniero 9-4-3-0. L’uomo secondo Javert è segnato: è una pianta che se nasce da un seme malato, tale rimane. Da questo momento per Valjean, abbrutito dall’esperienza del carcere, rifiutato da tutti e senza amici, inizia una lotta all’ultimo respiro per sopravvivere e dimostrare di essere ancora un uomo e non un numero.

Lo spettacolo si apre e si chiude in una vecchia fabbrica, dove Valjean si rifugia con la giovane Cosette – che poi scopriremo essere sua figlia – nel tentativo di sfuggire all’implacabile caccia da parte di Javert, che è ancora sulle sue tracce per tentare di incastrarlo. Nel racconto intenso ed evocativo di Valjean si troveranno le tracce del suo cambiamento, di come il vescovo di Digne lo abbia illuminato verso la via del Bene, di come sia diventato un onesto imprenditore dando lavoro a decine di persone. E di come il destino abbia continuato a perseguitarlo. Una battaglia per salvare se stesso e sua figlia. Un cammino di sacrificio per difendere i propri principi. Una lotta contro il destino per poter affermare con orgoglio: “Il mio nome è Jean Valjean!”

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedi al venerdì, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it.

Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno messi in vendita.

E’ possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.

L’accesso al teatro è regolato secondo le recenti normative anti Covid.

Per gli acquisti on line: www.arte-e-tecnica.it