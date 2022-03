Diritto di prelazione, quando puoi esercitarlo secondo legge?

Il diritto di prelazione è la possibilità offerta ad alcuni soggetti ad essere preferiti, rispetto ad altri, per la conclusione di un contratto di compravendita, in caso di vendita di un immobile.

Questo è quello che si legge in un articolo dedicato al diritto di prelazione sul sito dell’agenzia immobiliare online Dove.it.

Una guida dettagliata che evidenzia tutti i casi in cui la legge impone, ai proprietari degli immobili in vendita, di dare priorità ad alcuni soggetti che hanno il diritto di avanzare la loro intenzione di acquisto prima di altri.

I casi sono principalmente tre e riguardano rapporti di locazione, eredità e vicinato tra terreni agricoli.

Sono molte le circostanze in cui si ritiene erroneamente che il proprietario di un appartamento possa esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita di una casa confinante o presente nello stesso stabile.

Il proprietario che mette in vendita il suo immobile non è tenuto a informare i suoi vicini di questa intenzione, a meno che non sia stato messo per iscritto, in un accordo precedente.

Diverso il discorso se si tratta di proprietari di terreni agricoli confinanti.

In quest’ultimo caso la legge obbliga il prelazionante a informare il prelazionario sulla decisione di vendita e presentare la proposta prima di diffondere la voce altrove.

I casi in cui questo diritto può essere esercitato sulle abitazioni residenziali si limitano alla locazione e alla coeredità.

Molto semplicemente, se il proprietario di un appartamento decide di metterlo in vendita mentre questo è stato affittato ad un locatario, il primo è obbligato a interpellare quest’ultimo avanzando la proposta di vendita e l’offerta.

Il locatario, a sua volta, ha da 30 a 60 giorni di tempo per accettare la proposta o rifiutare.

Esistono, però, delle condizioni perché venga esercitato il diritto dal locatario e riguardano l’assenza di altri immobili di proprietà e che il contratto non abbia superato la prima scadenza.

In entrambe le situazioni l’affittuario perde il suo diritto di priorità.

Allo stesso modo, il proprietario può dirsi svincolato se, ad esempio, ha intenzione di cedere l’immobile a società o a parenti fino al secondo grado.

Il discorso non è molto diverso in caso di eredità, qualora i beneficiari fossero più di uno.

Nell’ipotesi in cui uno dei coeredi volesse vendere le sue quote dovrà necessariamente inviare la proposta agli altri, prima di darne pubblicità all’esterno.

Solo dopo due mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita, senza aver raccolto l’interesse degli altri, il venditore può dirsi svincolato dall’obbligo di prelazione verso gli altri eredi.

foto fonte pixabay.com