Diocesi di Asti: digiuno e riflessioni per la pace

Rispondendo all’appello di papa Francesco per una giornata di preghiera e di digiuno il 2 marzo la diocesi di Asti ha organizzato un momento di riflessione “per continuare a dire no alla guerra e sì alla pace”. L’appuntamento è per mercoledì, giorno delle ceneri, in Cattedrale dalle 20 alle 20.45 per un’ora di digiuno e riflessioni.

Alle 21 il vescovo Marco Prastaro presiederà la concelebrazione con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri.

Per ulteriori informazioni https://www.diocesiasti.it