Destinazione raggiunta e beni consegnati dai volontari della Croce Verde di Asti al confine con l’Ucraina

I Volontari della Croce Verde di Asti, Sergio e Walter, partiti martedì 10 marzo per Siret (Romania) città sul confine ucraino con un carico di materiale (farmaci da banco, pannoloni, omogenizzati, etc) da consegnare al punto di raccolta, sono giunti a destinazione questa notte alle 02:30 dopo un viaggio di circa 1800 km presso il centro di raccolta al Mandachi Hotel di Suceava.

Scaricato i generi di prima necessità trasportati dall’Italia, hanno riposato in vista del viaggio di ritorno. Ripartiti alle 13 la colonna mobile organizzata dalla Croce Verde Busallese trasporta 13 persone tra mamme, bambini e un gatto. Una famiglia verrà trasferita a Voghera presso dei parenti residenti in città, le altre persone proseguiranno il viaggio per Busalla ove verranno accolti e sistemati.