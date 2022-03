Delegazione astigiana a Genova per “Italia al Centro”

Gli astigiani Luca Quaglia, coordinatore provinciale di “Cambiamo! con Toti”, Silvio Tealdi, sindaco di Ferrere, e Mauro Pedrolo, hanno partecipato sabato scorso, 26 marzo, a Genova, al varo della nuova aggregazione politica “Italia al Centro”. L’assemblea costituente si è tenuta al teatro dell’Acquario di Genova, alla presenza dei due leader di riferimento, Giovanni Toti per il nord e Gaetano Quagliariello per il sud Italia. Diverse decine di amministratori, politici, parlamentari, fra cui il deputato di riferimento per il nostro territorio, senatore Massimo Berutti, e molti sostenitori, hanno partecipato ai lavori.

Proprio giovedì scorso, lo stesso Luca Quaglia, e il coordinatore cittadino dell’Udc, Ugo Bosia, hanno sottoscritto un accordo per presentare la lista “Asti al Centro”, alle prossime elezioni comunali, in appoggio al sindaco Maurizio Rasero.

«Italia al Centro è una suggestione – ha detto Toti – e un bellissimo nome, è l’incontro di tante esperienze civiche e regionali che hanno fatto la loro strada come tanti ruscelli verso il fiume e che ora devono trovare il modo per riunirsi per dare una proposta politica a questo Paese».

«L’assemblea di Genova – ha detto Quaglia – ci ha trasmesso un forte entusiasmo. Sta nascendo un una grande federazione di liste cittadine che vogliono dare stabilità e novità alla politica italiana. Siamo un’aggregazione di governo, moderata e fortemente legata ai nostri rispettivi territori. Soprattutto abbiamo dei valori ben radicati da rispettare e trasmettere. Partiamo da qui per costruire il centro. E Asti è già protagonista: sicuramente farà da “apripista” con le prossime elezioni comunali attraverso la lista “Asti al Centro”».

Nella foto: Da sinistra Silvio Tealdi, Mauro Pedrolo, Giovanni Toti, Massimo Berutti e Luca Quaglia, a Genova per la costituzione di “Italia al Centro”